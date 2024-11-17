https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984272974.html
Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске
Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске - РИА Новости, 17.11.2024
Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске
Специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя в Telegram-канале падение... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:55
2024-11-17T17:55
2024-11-17T17:55
специальная военная операция на украине
происшествия
ижевск
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя в Telegram-канале падение беспилотника в Ижевске. Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал. "Прошел региональный штаб с правительством, силовыми структурами, спасателями, администрацией города, заводом. Обсудили координацию работы. Все специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту. Благодарю все службы, медицинских работников. Пострадавший уже дома. Сотрудники, кто обращался с порезами, всю помощь также получили. Всем - здоровья", - написал Бречалов. Он отметил, что видит тревогу, вопросы про безопасность и противовоздушную оборону от горожан в соцсетях. "Друзья, наши защитники работают. Мы не можем озвучивать все подробности, давать лишнюю информацию противнику мы не будем. Все регламенты отработаны, сотрудники специальных и оперативных служб проводят тренировки, необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть", - пояснил Бречалов. Глава региона попросил жителей доверять только проверенной информации.
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Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника
Беспилотник ночью атаковал заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, здание сильно не повреждено, сообщил губернатор.
2024-11-17T17:55
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске
Бречалов: при падении БПЛА в Ижевске службы работали по утвержденному регламенту