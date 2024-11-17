https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984272974.html

Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске

Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске - РИА Новости, 17.11.2024

Бречалов прокомментировал падение беспилотника в Ижевске

Специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя в Telegram-канале падение... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:55

2024-11-17T17:55

2024-11-17T17:55

специальная военная операция на украине

происшествия

ижевск

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя в Telegram-канале падение беспилотника в Ижевске. Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал. "Прошел региональный штаб с правительством, силовыми структурами, спасателями, администрацией города, заводом. Обсудили координацию работы. Все специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту. Благодарю все службы, медицинских работников. Пострадавший уже дома. Сотрудники, кто обращался с порезами, всю помощь также получили. Всем - здоровья", - написал Бречалов. Он отметил, что видит тревогу, вопросы про безопасность и противовоздушную оборону от горожан в соцсетях. "Друзья, наши защитники работают. Мы не можем озвучивать все подробности, давать лишнюю информацию противнику мы не будем. Все регламенты отработаны, сотрудники специальных и оперативных служб проводят тренировки, необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть", - пояснил Бречалов. Глава региона попросил жителей доверять только проверенной информации.

https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984229631.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника Беспилотник ночью атаковал заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, здание сильно не повреждено, сообщил губернатор. 2024-11-17T17:55 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф