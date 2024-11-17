https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984234365.html
Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу
Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу - РИА Новости, 17.11.2024
Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу
Момент попадания украинского беспилотника по заводу в Ижевске попал на видео. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:14
2024-11-17T11:14
2024-11-17T21:16
специальная военная операция на украине
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Момент попадания украинского беспилотника по заводу в Ижевске попал на видео.На опубликованных кадрах можно наблюдать момент взрыва и последующую вспышку.По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, утром в заводском цеху на улице Ленина, д. 101 прогремел взрыв. Причиной стало падение дрона. В здании производства выбило стекла, но обошлось без серьезных разрушений. Персонал предприятия эвакуировали.В результате инцидента пострадал один человек, он получил травму головы. После диагностики его отпустили домой на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20241116/bogomaz-1984190954.html
ижевск
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Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника
Беспилотник ночью атаковал заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, здание сильно не повреждено, сообщил губернатор.
2024-11-17T11:14
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу
Момент прилета и падения БПЛА в Ижевске сняли на видео