https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984234365.html

Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу

Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу - РИА Новости, 17.11.2024

Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу

Момент попадания украинского беспилотника по заводу в Ижевске попал на видео. РИА Новости, 17.11.2024

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2024-11-17T11:14

2024-11-17T21:16

специальная военная операция на украине

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Момент попадания украинского беспилотника по заводу в Ижевске попал на видео.На опубликованных кадрах можно наблюдать момент взрыва и последующую вспышку.По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, утром в заводском цеху на улице Ленина, д. 101 прогремел взрыв. Причиной стало падение дрона. В здании производства выбило стекла, но обошлось без серьезных разрушений. Персонал предприятия эвакуировали.В результате инцидента пострадал один человек, он получил травму головы. После диагностики его отпустили домой на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20241116/bogomaz-1984190954.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника Беспилотник ночью атаковал заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, здание сильно не повреждено, сообщил губернатор. 2024-11-17T11:14 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф