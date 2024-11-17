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Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске

Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 17.11.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске

Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:19

2024-11-17T10:19

2024-11-17T15:32

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ижевск

александр бречалов

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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал. "Последние данные: пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение", — сообщил глава Удмуртии. На данный момент бригада скорой помощи продолжает дежурство до окончания работы всех оперативных служб, добавил Бречалов.

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника Беспилотник ночью атаковал заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, здание сильно не повреждено, сообщил губернатор. 2024-11-17T10:19 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, ижевск, александр бречалов, видео