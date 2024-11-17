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Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 17.11.2024 (обновлено: 15:32 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984229631.html
Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске
Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 17.11.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске
Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:19
2024-11-17T15:32
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
ижевск
александр бречалов
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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал. "Последние данные: пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение", — сообщил глава Удмуртии. На данный момент бригада скорой помощи продолжает дежурство до окончания работы всех оперативных служб, добавил Бречалов.
ижевск
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Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника
Беспилотник ночью атаковал заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, здание сильно не повреждено, сообщил губернатор.
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происшествия, здоровье - общество, ижевск, александр бречалов, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Ижевск, Александр Бречалов
Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске
УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
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Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске

Бречалов: получивший травму головы после падения БПЛА в Ижевске отпущен домой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.
"Последние данные: пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение", — сообщил глава Удмуртии.
На данный момент бригада скорой помощи продолжает дежурство до окончания работы всех оперативных служб, добавил Бречалов.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоИжевскАлександр Бречалов
 
 
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