https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984220755.html

В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска

В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска - РИА Новости, 17.11.2024

В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска

Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:32

2024-11-17T08:32

2024-11-17T08:33

ижевск

ижавиа

общество

александр бречалов

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УФА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале."Сегодня Аэропорт Ижевск с момента объявления режима и до 8:30 был закрыт для полетов, на выполнение рейсов это событие не повлияло. Все рейсы выполняются по расписанию", - написал Синельников.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.Позже Бречалов проинформировал, что аэропорт Ижевска и городские службы работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ижевск, ижавиа, общество, александр бречалов