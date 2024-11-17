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В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска - РИА Новости, 17.11.2024
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08:32 17.11.2024 (обновлено: 08:33 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984220755.html
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска - РИА Новости, 17.11.2024
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска
Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:32
2024-11-17T08:33
ижевск
ижавиа
общество
александр бречалов
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УФА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале."Сегодня Аэропорт Ижевск с момента объявления режима и до 8:30 был закрыт для полетов, на выполнение рейсов это событие не повлияло. Все рейсы выполняются по расписанию", - написал Синельников.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.Позже Бречалов проинформировал, что аэропорт Ижевска и городские службы работают в штатном режиме.
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ижевск, ижавиа, общество, александр бречалов
Ижевск, Ижавиа, Общество, Александр Бречалов
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска

Аэропорт Ижевска был закрыт до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна самолета во время полета
Вид из окна самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна самолета во время полета. Архивное фото
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УФА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня Аэропорт Ижевск с момента объявления режима и до 8:30 был закрыт для полетов, на выполнение рейсов это событие не повлияло. Все рейсы выполняются по расписанию", - написал Синельников.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.
Позже Бречалов проинформировал, что аэропорт Ижевска и городские службы работают в штатном режиме.
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