https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984220755.html
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска - РИА Новости, 17.11.2024
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска
Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:32
2024-11-17T08:32
2024-11-17T08:33
ижевск
ижавиа
общество
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале."Сегодня Аэропорт Ижевск с момента объявления режима и до 8:30 был закрыт для полетов, на выполнение рейсов это событие не повлияло. Все рейсы выполняются по расписанию", - написал Синельников.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.Позже Бречалов проинформировал, что аэропорт Ижевска и городские службы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, ижавиа, общество, александр бречалов
Ижевск, Ижавиа, Общество, Александр Бречалов
В "Ижавиа" рассказали о работе аэропорта Ижевска
Аэропорт Ижевска был закрыт до 8.30, сейчас рейсы выполняются по расписанию