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В Иране заявили о скором возобновлении переговоров по ядерной сделке

В Иране заявили о скором возобновлении переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 17.11.2024

В Иране заявили о скором возобновлении переговоров по ядерной сделке

Переговоры Ирана и Европы по вопросу о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или "ядерной сделке")... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T01:36

2024-11-17T01:36

2024-11-17T01:36

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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры Ирана и Европы по вопросу о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или "ядерной сделке") возобновятся в ближайшее время, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Переговоры о возобновлении СВПД начались в 2021 году, при правительстве Эбрахима Раиси этот путь продолжился, мы достигли некоторых результатов, но не смогли его завершить. Мы пытались недавно начать переговоры в Нью-Йорке при президенте Пезешкиане, и они также приветствовали их проведение в рамках Маската как площадки. Мы были готовы начать, но это было остановлено из-за региональных проблем. Теперь европейцы готовы, и мы, вероятно, в ближайшее время начнем их (переговоры – ред.)", - приводит слова Аракчи иранское агентство Tasnim. Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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