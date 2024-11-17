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В Киевской области пострадал инфраструктурный объект - РИА Новости, 17.11.2024
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13:01 17.11.2024 (обновлено: 13:02 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/infrastruktura-1984242241.html
В Киевской области пострадал инфраструктурный объект
В Киевской области пострадал инфраструктурный объект - РИА Новости, 17.11.2024
В Киевской области пострадал инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект поврежден в Киевской области, введены веерные отключения электроэнергии, заявили в областной военной администрации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:01
2024-11-17T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Киевской области, введены веерные отключения электроэнергии, заявили в областной военной администрации. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Поврежден инфраструктурный объект... В области были введены экстренные отключения электроэнергии... В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область
В Киевской области пострадал инфраструктурный объект

В Киевской ОВА заявили о повреждении объекта инфраструктуры

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Киевской области, введены веерные отключения электроэнергии, заявили в областной военной администрации.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
"Поврежден инфраструктурный объект... В области были введены экстренные отключения электроэнергии... В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
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