https://ria.ru/20241117/infrastruktura-1984242241.html

В Киевской области пострадал инфраструктурный объект

В Киевской области пострадал инфраструктурный объект - РИА Новости, 17.11.2024

В Киевской области пострадал инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект поврежден в Киевской области, введены веерные отключения электроэнергии, заявили в областной военной администрации. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:01

2024-11-17T13:01

2024-11-17T13:02

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Киевской области, введены веерные отключения электроэнергии, заявили в областной военной администрации. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Поврежден инфраструктурный объект... В области были введены экстренные отключения электроэнергии... В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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