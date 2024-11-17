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Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
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11:52 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/infrastruktura-1984237149.html
Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Критическая инфраструктура поражена во Львовской области, нарушено теплоснабжение, заявил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:52
2024-11-17T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
киев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена во Львовской области, нарушено теплоснабжение, заявил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения... Без теплоснабжения временно остались шесть тысяч человек", - говорится в сообщении Козицкого.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, львовская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Киев
Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о повреждении критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена во Львовской области, нарушено теплоснабжение, заявил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
"Снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения... Без теплоснабжения временно остались шесть тысяч человек", - говорится в сообщении Козицкого.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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