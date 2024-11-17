https://ria.ru/20241117/infrastruktura-1984237149.html

Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024

Во Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура поражена во Львовской области, нарушено теплоснабжение, заявил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:52

2024-11-17T11:52

2024-11-17T11:52

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена во Львовской области, нарушено теплоснабжение, заявил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения... Без теплоснабжения временно остались шесть тысяч человек", - говорится в сообщении Козицкого.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, львовская область, киев