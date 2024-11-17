https://ria.ru/20241117/habek-1984263017.html

Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ

Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024

Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинут в качестве кандидата от партии "Зеленых" на досрочных выборах, сообщает издание Zeit. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:20

2024-11-17T16:20

2024-11-17T17:05

в мире

германия

роберт хабек

кристиан линднер

союз 90/зеленые (партия)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинут в качестве кандидата от партии "Зеленых" на досрочных выборах, сообщает издание Zeit. "Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от "Зеленых". Делегаты избрали его на федеральном партийном съезде в Висбадене", - говорится в публикации. Отмечается, что он был единственным претендентом в рядах "Зеленых". Ранее сам Хабек заявлял, что будет баллотироваться на пост канцлера. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241109/germaniya-1982831851.html

https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

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в мире, германия, роберт хабек, кристиан линднер, союз 90/зеленые (партия)