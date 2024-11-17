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Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
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16:20 17.11.2024 (обновлено: 17:05 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/habek-1984263017.html
Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ
Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинут в качестве кандидата от партии "Зеленых" на досрочных выборах, сообщает издание Zeit. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:20
2024-11-17T17:05
в мире
германия
роберт хабек
кристиан линднер
союз 90/зеленые (партия)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинут в качестве кандидата от партии "Зеленых" на досрочных выборах, сообщает издание Zeit. "Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от "Зеленых". Делегаты избрали его на федеральном партийном съезде в Висбадене", - говорится в публикации. Отмечается, что он был единственным претендентом в рядах "Зеленых". Ранее сам Хабек заявлял, что будет баллотироваться на пост канцлера. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241109/germaniya-1982831851.html
https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html
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в мире, германия, роберт хабек, кристиан линднер, союз 90/зеленые (партия)
В мире, Германия, Роберт Хабек, Кристиан Линднер, Союз 90/Зеленые (партия)
Хабека выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии, пишут СМИ

Zeit: "Зеленые" выдвинули вице-канцлера ФРГ Хабека кандидатом на пост канцлера

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинут в качестве кандидата от партии "Зеленых" на досрочных выборах, сообщает издание Zeit.
"Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от "Зеленых". Делегаты избрали его на федеральном партийном съезде в Висбадене", - говорится в публикации.
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой
9 ноября, 15:19
Отмечается, что он был единственным претендентом в рядах "Зеленых".
Ранее сам Хабек заявлял, что будет баллотироваться на пост канцлера.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Грегор Гизи, глава фракции левых в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину
Вчера, 01:30
 
В миреГерманияРоберт ХабекКристиан ЛинднерСоюз 90/Зеленые (партия)
 
 
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