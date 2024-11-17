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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984250135.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:42
2024-11-17T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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