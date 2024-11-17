https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984250135.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.11.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:42

2024-11-17T14:42

2024-11-17T14:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия