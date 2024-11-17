https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984246068.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за полтора часа выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:53
2024-11-17T13:53
2024-11-17T13:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно данным СЦКК, до 10.50 воскресенья ВСУ не обстреливали территорию республики. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, нато, происшествия
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Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Горловке