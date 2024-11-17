https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984246068.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска за полтора часа выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:53

2024-11-17T13:53

2024-11-17T13:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно данным СЦКК, до 10.50 воскресенья ВСУ не обстреливали территорию республики. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, нато, происшествия