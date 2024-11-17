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При атаке дрона в Курской области погибла главред местного издания - РИА Новости, 17.11.2024
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15:05 17.11.2024 (обновлено: 15:33 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/glavred-1984252352.html
При атаке дрона в Курской области погибла главред местного издания
При атаке дрона в Курской области погибла главред местного издания - РИА Новости, 17.11.2024
При атаке дрона в Курской области погибла главред местного издания
Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова погибла при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:05
2024-11-17T15:33
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
большесолдатский район
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова погибла при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой", — написал он.По словам губернатора, оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Обоих доставили в больницу.Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину участкового.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 33 тысяч солдат, 213 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , большесолдатский район
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине, Большесолдатский район
При атаке дрона в Курской области погибла главред местного издания

Смирнов: при атаке ВСУ на автомобиль погибла главред курской "Народной газеты"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова погибла при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«
"Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой", — написал он.
© Фото : соцсетиГлавный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
Главный редактор Народной газеты Большесолдатского района Юлия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : соцсети
Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
По словам губернатора, оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Обоих доставили в больницу.
Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину участкового.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 33 тысяч солдат, 213 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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