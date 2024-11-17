При атаке дрона в Курской области погибла главред местного издания
Смирнов: при атаке ВСУ на автомобиль погибла главред курской "Народной газеты"
Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова погибла при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.
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"Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой", — написал он.
© Фото : соцсетиГлавный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
© Фото : соцсети
Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
По словам губернатора, оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Обоих доставили в больницу.
Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину участкового.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 33 тысяч солдат, 213 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.