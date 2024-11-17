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Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности - РИА Новости, 18.11.2024
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23:45 17.11.2024 (обновлено: 01:35 18.11.2024)
https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984303006.html
Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности
Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности - РИА Новости, 18.11.2024
Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности
Организация оборонных исследований и разработок при минобороны Индии провела успешные летные испытания первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-17T23:45
2024-11-18T01:35
в мире
индия
раджнатх сингх
абдул калам
ракеты
министерство обороны индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя – РИА Новости. Организация оборонных исследований и разработок при минобороны Индии провела успешные летные испытания первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности, сообщило минобороны страны. "Ракета отслеживалась различными системами дальности, развернутыми в нескольких областях. Данные о полете, полученные с бортовых станций на борту, подтвердили успешные конечные маневры и удар с высокой степенью точности", — сообщило минобороны страны. Там отметили, что сами испытания прошли вечером субботы у побережья Одиши, где расположен испытательный полигон. В минобороны добавили, что новая гиперзвуковая ракета обладает дальностью более 1,5 тысячи километров. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал прошедшие испытания историческим моментом, отметив, что они поставили Индию в группу избранных стран, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. "Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова доктора А. П. Дж. Абдула Калама у побережья Одиши. Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", — написал министр в соцсети X.
https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984281925.html
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в мире, индия, раджнатх сингх, абдул калам, ракеты, министерство обороны индии
В мире, Индия, Раджнатх Сингх, Абдул Калам, Ракеты, Министерство обороны Индии
Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности

Минобороны Индии сообщило об успешном испытании первой гиперзвуковой ракеты

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя – РИА Новости. Организация оборонных исследований и разработок при минобороны Индии провела успешные летные испытания первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности, сообщило минобороны страны.
"Ракета отслеживалась различными системами дальности, развернутыми в нескольких областях. Данные о полете, полученные с бортовых станций на борту, подтвердили успешные конечные маневры и удар с высокой степенью точности", — сообщило минобороны страны.
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Там отметили, что сами испытания прошли вечером субботы у побережья Одиши, где расположен испытательный полигон. В минобороны добавили, что новая гиперзвуковая ракета обладает дальностью более 1,5 тысячи километров.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал прошедшие испытания историческим моментом, отметив, что они поставили Индию в группу избранных стран, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями.
"Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова доктора А. П. Дж. Абдула Калама у побережья Одиши. Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", — написал министр в соцсети X.
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В миреИндияРаджнатх СингхАбдул КаламРакетыМинистерство обороны Индии
 
 
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