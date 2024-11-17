https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984303006.html

Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности

Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности - РИА Новости, 18.11.2024

Индия провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности

Организация оборонных исследований и разработок при минобороны Индии провела успешные летные испытания первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-17T23:45

2024-11-17T23:45

2024-11-18T01:35

в мире

индия

раджнатх сингх

абдул калам

ракеты

министерство обороны индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя – РИА Новости. Организация оборонных исследований и разработок при минобороны Индии провела успешные летные испытания первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности, сообщило минобороны страны. "Ракета отслеживалась различными системами дальности, развернутыми в нескольких областях. Данные о полете, полученные с бортовых станций на борту, подтвердили успешные конечные маневры и удар с высокой степенью точности", — сообщило минобороны страны. Там отметили, что сами испытания прошли вечером субботы у побережья Одиши, где расположен испытательный полигон. В минобороны добавили, что новая гиперзвуковая ракета обладает дальностью более 1,5 тысячи километров. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал прошедшие испытания историческим моментом, отметив, что они поставили Индию в группу избранных стран, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. "Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова доктора А. П. Дж. Абдула Калама у побережья Одиши. Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", — написал министр в соцсети X.

https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984281925.html

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в мире, индия, раджнатх сингх, абдул калам, ракеты, министерство обороны индии