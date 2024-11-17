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Немецкий военный экспорт может побить рекорд 2023 года из-за поставок Киеву - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/germaniya-1984262272.html
Немецкий военный экспорт может побить рекорд 2023 года из-за поставок Киеву
Немецкий военный экспорт может побить рекорд 2023 года из-за поставок Киеву - РИА Новости, 17.11.2024
Немецкий военный экспорт может побить рекорд 2023 года из-за поставок Киеву
Немецкий военный экспорт в 2024 году уже превысил 10 миллиардов евро и может побить рекорд прошлого года в 12,2 миллиарда евро из-за поставок на Украину,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:13
2024-11-17T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
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сара вагенкнехт
севим дагделен
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Немецкий военный экспорт в 2024 году уже превысил 10 миллиардов евро и может побить рекорд прошлого года в 12,2 миллиарда евро из-за поставок на Украину, передает агентство DPA. "Количество разрешений на экспорт оружия, выданных правительством Германии, приближается к новому рекорду. В период с 1 января по 15 октября этого года было уже выдано 4163 разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на сумму 10,9 миллиарда евро... Увеличение в основном связано с экспортом оружия на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ответ Минэкономики страны на запрос депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. Отмечается, что в 2023 году военный экспорт достиг рекордных 12,2 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, севим дагделен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Севим Дагделен, НАТО
Немецкий военный экспорт может побить рекорд 2023 года из-за поставок Киеву

DPA: военный экспорт в ФРГ может побить рекорд в $12,2 млрд из-за поставок Киеву

© AP Photo / Martin MeissnerМужчина на велосипеде проезжает мимо рекламы у штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламы у штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламы у штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Немецкий военный экспорт в 2024 году уже превысил 10 миллиардов евро и может побить рекорд прошлого года в 12,2 миллиарда евро из-за поставок на Украину, передает агентство DPA.
"Количество разрешений на экспорт оружия, выданных правительством Германии, приближается к новому рекорду. В период с 1 января по 15 октября этого года было уже выдано 4163 разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на сумму 10,9 миллиарда евро... Увеличение в основном связано с экспортом оружия на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ответ Минэкономики страны на запрос депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Отмечается, что в 2023 году военный экспорт достиг рекордных 12,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСара ВагенкнехтСевим ДагделенНАТО
 
 
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