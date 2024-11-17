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В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/germaniya-1984236703.html
В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога
В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога
Политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:47
2024-11-17T11:47
специальная военная операция на украине
германия
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сша
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дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Павлу Зарубину. "Ситуация имеет свою диалектику развития, и, безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться. Тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, почему канцлер ФРГ позвонил президенту России именно сейчас и связан ли этот звонок с итогом президентских выборов в США или с политической ситуацией в самой Германии. Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в пятницу по инициативе немецкой стороны.
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германия, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, В мире
В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога

Песков: волю ФРГ на возобновление диалога с РФ можно только приветствовать

© Фото : Press and Information Office of the Federal GovernmentОлаф Шольц в рабочем кабинете
Олаф Шольц в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Press and Information Office of the Federal Government
Олаф Шольц в рабочем кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Павлу Зарубину.
«
"Ситуация имеет свою диалектику развития, и, безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться. Тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, почему канцлер ФРГ позвонил президенту России именно сейчас и связан ли этот звонок с итогом президентских выборов в США или с политической ситуацией в самой Германии.
Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в пятницу по инициативе немецкой стороны.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф ШольцВ мире
 
 
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