https://ria.ru/20241117/germaniya-1984236703.html

В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога

В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле поприветствовали политическую волю ФРГ на возобновление диалога

Политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:47

2024-11-17T11:47

2024-11-17T11:47

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Павлу Зарубину. "Ситуация имеет свою диалектику развития, и, безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться. Тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, почему канцлер ФРГ позвонил президенту России именно сейчас и связан ли этот звонок с итогом президентских выборов в США или с политической ситуацией в самой Германии. Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в пятницу по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html

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россия

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Ольга Фомченкова

германия, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, в мире