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Кнайсль предупредила австрийцев о последствиях отказа от газа из России
Кнайсль предупредила австрийцев о последствиях отказа от газа из России - РИА Новости, 17.11.2024
Кнайсль предупредила австрийцев о последствиях отказа от газа из России
Жители Австрии могут обанкротиться из-за отказа от российского газа, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:07
2024-11-17T18:07
2024-11-17T18:59
экономика
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германия
карин кнайсль
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жители Австрии могут обанкротиться из-за отказа от российского газа, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT."Для многих домохозяйств — и я имею в виду не малообеспеченные слои населения — это стало дополнительным бременем. <…> Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса", — отметила она.По ее словам, это происходит в то время, когда в стране растет и инфляция, которая в том числе вызвана высокими ценами на энергию.OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и компенсация судебных издержек. По данным австрийской компании, может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поступления российского ресурса. Тем не менее в воскресенье "Газпром" сообщил, что прокачка голубого топлива в Европу продолжается.
https://ria.ru/20241115/gaz-1984081984.html
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экономика, австрия, россия, германия, карин кнайсль, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Австрия, Россия, Германия, Карин Кнайсль, Газпром, Санкции в отношении России
Кнайсль предупредила австрийцев о последствиях отказа от газа из России
Кнайсль: жители Австрии могут обанкротиться без поставок российского газа