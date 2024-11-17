https://ria.ru/20241117/g20-1984283001.html

Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20

Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2024

Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20

Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:58

2024-11-17T19:58

2024-11-17T19:58

в мире

аргентина

рио-де-жанейро (город)

сша

дональд трамп

хавьер милей

большая двадцатка

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" его консервативным союзникам в других странах, сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике, которое должно быть одобрено лидерами G20 на встрече в Рио-де-Жанейро, которая начинается в понедельник, из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством", - пишет издание. Отмечается, что угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность многих западных дипломатов тем, что избрание Трампа придаст смелости его консервативным союзникам и спровоцирует выход стран из амбициозных соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление. Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

https://ria.ru/20241117/g20-1984276740.html

аргентина

рио-де-жанейро (город)

сша

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в мире, аргентина, рио-де-жанейро (город), сша, дональд трамп, хавьер милей, большая двадцатка