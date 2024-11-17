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Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2024
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19:58 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/g20-1984283001.html
Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20
Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2024
Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20
Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:58
2024-11-17T19:58
в мире
аргентина
рио-де-жанейро (город)
сша
дональд трамп
хавьер милей
большая двадцатка
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" его консервативным союзникам в других странах, сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике, которое должно быть одобрено лидерами G20 на встрече в Рио-де-Жанейро, которая начинается в понедельник, из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством", - пишет издание. Отмечается, что угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность многих западных дипломатов тем, что избрание Трампа придаст смелости его консервативным союзникам и спровоцирует выход стран из амбициозных соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление. Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
https://ria.ru/20241117/g20-1984276740.html
аргентина
рио-де-жанейро (город)
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в мире, аргентина, рио-де-жанейро (город), сша, дональд трамп, хавьер милей, большая двадцатка
В мире, Аргентина, Рио-де-Жанейро (город), США, Дональд Трамп, Хавьер Милей, Большая двадцатка
Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20

FT: Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике G20 из-за ряда возражений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" его консервативным союзникам в других странах, сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике, которое должно быть одобрено лидерами G20 на встрече в Рио-де-Жанейро, которая начинается в понедельник, из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством", - пишет издание.
Отмечается, что угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность многих западных дипломатов тем, что избрание Трампа придаст смелости его консервативным союзникам и спровоцирует выход стран из амбициозных соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление.
Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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В миреАргентинаРио-де-Жанейро (город)СШАДональд ТрампХавьер МилейБольшая двадцатка
 
 
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