https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984261802.html

Ле Пен предупредила о последствиях ее недопуска к выборам во Франции

Ле Пен предупредила о последствиях ее недопуска к выборам во Франции - РИА Новости, 17.11.2024

Ле Пен предупредила о последствиях ее недопуска к выборам во Франции

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен сомневается, что общество будет доверять следующему президенту... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:09

2024-11-17T16:09

2024-11-17T18:51

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ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен сомневается, что общество будет доверять следующему президенту страны, если ее не допустят к выборам в 2027 году. Таким мнением она поделилась в интервью газете Journal du Dimanche."(Речь идет о. — Прим. ред.) неприемлемом политическом вмешательстве в демократический процесс. <...> Некоторые считают, что будет проще действовать в обход меня, чем бороться со мной по существу. <...> Какое доверие было бы у избранного президента, если бы я не смогла баллотироваться?" — подчеркнула политик.Она косвенно ставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году и считает, что лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства, говорится в статье.Кроме того, по мнению Ле Пен, действия парижской прокураторы нельзя назвать независимыми, а решение по ее делу "ослабляет голос Франции" на международной арене, тогда как страна "претендует на то, чтобы давать уроки демократии остальному миру". Как сообщила партия "Национальное объединение" на странице в соцсети X, ранее запущенная в поддержку лидера фракции петиция набрала уже более 200 тысяч подписей. Дело Марин Ле ПенВ Париже 30 сентября начался процесс по делу Ле Пен, возглавляющей фракцию партии "Национальное объединение" в парламенте Франции, а также еще 26 членов партии об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в нецелевом использовании общественных средств в 2004-2016 годах. Утверждается, что они направили деньги ЕП для оплаты труда парламентских ассистентов, которые на самом деле работали только на "Национальное объединение".Ле Пен, в частности, вменяют создание централизованной системы отмывания денежных средств Европарламента. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Сторона обвинения потребовала запретить политику избираться в органы власти в течение пяти лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.Прокуратура также запросила для Ле Пен пять лет тюрьмы, из которых три условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны огласить в начале 2025-го.

https://ria.ru/20241116/prigovor-1984133369.html

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в мире, франция, марин ле пен, европарламент, париж