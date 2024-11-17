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На АЭС в Финляндии приостановили производство энергии из-за неисправности - РИА Новости, 17.11.2024
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21:44 17.11.2024 (обновлено: 23:30 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/finlyandiya-1984290081.html
На АЭС в Финляндии приостановили производство энергии из-за неисправности
На АЭС в Финляндии приостановили производство энергии из-за неисправности - РИА Новости, 17.11.2024
На АЭС в Финляндии приостановили производство энергии из-за неисправности
Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановил производство электроэнергии из-за неисправности турбины, сообщил оператор Teollisuuden Voima в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:44
2024-11-17T23:30
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финляндия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановил производство электроэнергии из-за неисправности турбины, сообщил оператор Teollisuuden Voima в соцсети X."Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано в воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 16:28 из-за неисправности турбины. Блок станции вернется к производству электроэнергии примерно через сутки. Событие не влияет на ядерную безопасность. "Олкилуото-1" и "Олкилуото-2" работают в штатном режиме производства электроэнергии", — говорится в публикации.АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30 процентов потребляемой Финляндией энергии.
https://ria.ru/20241114/finlyandiya-1983834457.html
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в мире, финляндия, балтийское море
В мире, Финляндия, Балтийское море
На АЭС в Финляндии приостановили производство энергии из-за неисправности

На АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановили производство энергии из-за поломки

© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-KoivistoАЭС "Олкилуото"
АЭС Олкилуото - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
АЭС "Олкилуото". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановил производство электроэнергии из-за неисправности турбины, сообщил оператор Teollisuuden Voima в соцсети X.
"Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано в воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 16:28 из-за неисправности турбины. Блок станции вернется к производству электроэнергии примерно через сутки. Событие не влияет на ядерную безопасность. "Олкилуото-1" и "Олкилуото-2" работают в штатном режиме производства электроэнергии", — говорится в публикации.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30 процентов потребляемой Финляндией энергии.
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