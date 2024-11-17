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Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/energosnabzhenie-1984237371.html
Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области
Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области
Энергоснабжение Ивано-Франковской области Украины нарушено после ударов в воскресенье, в регионе поражен ряд заводов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:54
2024-11-17T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Ивано-Франковской области Украины нарушено после ударов в воскресенье, в регионе поражен ряд заводов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "В Ивано-Франковске свет ушел из всей области, но иногда частично мигает... на прощанье. Там же накрыли серьезные заводы, что-то связанное с ракетами РСЗО", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области

Лебедев: в Ивано-Франковской области после ударов нарушено энергоснабжение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Ивано-Франковской области Украины нарушено после ударов в воскресенье, в регионе поражен ряд заводов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
Ивано-Франковске свет ушел из всей области, но иногда частично мигает... на прощанье. Там же накрыли серьезные заводы, что-то связанное с ракетами РСЗО", - сообщил собеседник агентства.
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