https://ria.ru/20241117/energosnabzhenie-1984237371.html

Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области

Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 17.11.2024

Подполье сообщило о нарушении энергоснабжения в Ивано-Франковской области

Энергоснабжение Ивано-Франковской области Украины нарушено после ударов в воскресенье, в регионе поражен ряд заводов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:54

2024-11-17T11:54

2024-11-17T11:54

специальная военная операция на украине

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ивано-франковская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Ивано-Франковской области Украины нарушено после ударов в воскресенье, в регионе поражен ряд заводов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "В Ивано-Франковске свет ушел из всей области, но иногда частично мигает... на прощанье. Там же накрыли серьезные заводы, что-то связанное с ракетами РСЗО", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

украина

ивано-франковская область

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в мире, украина, ивано-франковская область, сергей лебедев