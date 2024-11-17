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В ДТП в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 17.11.2024
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16:54 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/dtp-1984266982.html
В ДТП в Пермском крае погибли два человека
В ДТП в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 17.11.2024
В ДТП в Пермском крае погибли два человека
Два человека погибли, четыре, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, проводится проверка,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:54
2024-11-17T16:54
происшествия
авто
пермский край
чусовой
россия
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, четыре, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое ГУ МВД. По данным ведомства, на трассе Полазна - Чусовой в Пермском крае автомобиль "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной "Лада Гранта". Уточняется, что первой "Ладой" управлял 34-летний мужчина, за рулем второго автомобиля находилась 32-летняя женщина. "Погибли два пассажира автомобиля "Лада Калина", травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира "Лады Гранты", в том числе ребенок 2017 года рождения", - говорится в сообщении. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20241116/dtp-1984189613.html
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происшествия, авто, пермский край, чусовой, россия
Происшествия, Авто, Пермский край, Чусовой, Россия
В ДТП в Пермском крае погибли два человека

МВД: в ДТП в Пермском крае два человека погибли, четыре пострадали

© Полиция Прикамья/TelegramДТП в Добрянском городском округе в Перми
ДТП в Добрянском городском округе в Перми - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Полиция Прикамья/Telegram
ДТП в Добрянском городском округе в Перми
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, четыре, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным ведомства, на трассе Полазна - Чусовой в Пермском крае автомобиль "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной "Лада Гранта". Уточняется, что первой "Ладой" управлял 34-летний мужчина, за рулем второго автомобиля находилась 32-летняя женщина.
"Погибли два пассажира автомобиля "Лада Калина", травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира "Лады Гранты", в том числе ребенок 2017 года рождения", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияАвтоПермский крайЧусовойРоссия
 
 
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