https://ria.ru/20241117/dtp-1984266982.html

В ДТП в Пермском крае погибли два человека

В ДТП в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 17.11.2024

В ДТП в Пермском крае погибли два человека

Два человека погибли, четыре, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, проводится проверка,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:54

2024-11-17T16:54

2024-11-17T16:54

происшествия

авто

пермский край

чусовой

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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, четыре, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое ГУ МВД. По данным ведомства, на трассе Полазна - Чусовой в Пермском крае автомобиль "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной "Лада Гранта". Уточняется, что первой "Ладой" управлял 34-летний мужчина, за рулем второго автомобиля находилась 32-летняя женщина. "Погибли два пассажира автомобиля "Лада Калина", травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира "Лады Гранты", в том числе ребенок 2017 года рождения", - говорится в сообщении. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20241116/dtp-1984189613.html

пермский край

чусовой

россия

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происшествия, авто, пермский край, чусовой, россия