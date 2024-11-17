https://ria.ru/20241117/dtp-1984264037.html
В Башкирии столкнулись две машины, один человек погиб
В Башкирии столкнулись две машины, один человек погиб - РИА Новости, 17.11.2024
В Башкирии столкнулись две машины, один человек погиб
Один человек погиб, четверо, в том числе дети, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкортостане, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:26
2024-11-17T16:26
2024-11-17T16:31
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе дети, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкортостане, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Башкортостане сотрудники МЧС России работают на месте ДТП. На 194 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись две легковушки. В аварии один человек погиб, пострадали четверо, из них дети 8, 10 и 13 лет. Все госпитализированы", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что находившийся в машине полугодовалый младенец не пострадал. На месте работают 20 специалистов и семь единиц техники.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии столкнулись две машины, один человек погиб
В Башкирии при столкновении двух легковушек погиб человек, четверо пострадали