https://ria.ru/20241117/dietolog-1984207965.html

Врач назвала необходимые для здоровья продукты в рационе женщин

Врач назвала необходимые для здоровья продукты в рационе женщин - РИА Новости, 17.11.2024

Врач назвала необходимые для здоровья продукты в рационе женщин

Женщинам важно включать в свой рацион железосодержащие продукты, например, печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T03:10

2024-11-17T03:10

2024-11-17T08:34

общество

здоровье

продукты

диетолог

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женщинам важно включать в свой рацион железосодержащие продукты, например, печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, фрукты, сухофрукты, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау. "Женщины находятся в группе риска по развитию железодефицита, поэтому важно включать в свой рацион питания продукты, богатые железом. Прежде всего это печень, мясо, рыба и птица. Железо, входящее в состав этих продуктов, называется гемовым. Эта форма железа делает его максимально биодоступным, то есть (оно. — Прим. ред.) хорошо усваивается организмом. Негемовое железо усваивается несколько хуже, однако продукты, его содержащие, также важны: фасоль, горох, орехи, овсяная крупа, пшено, гречка, фрукты и сухофрукты", — сказала диетолог. Врач добавила, что женщинам фертильного возраста необходимо регулярно есть продукты, богатые фолиевой кислотой, например, темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, мясо птицы, говяжью печень. Как уточнила специалист, при наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом. Начиная с этого периода в связи с гормональной перестройкой организма женщине становится сложнее удерживать привычный вес, возрастают риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других. "Рекомендовано, чтобы основу рациона составляла растительная пища — различные овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Также важно включать в рацион цельнозерновые злаки — хлеб из муки грубого помола, гречку, овсянку, бурый рис, перловую крупу, кукурузу. Дважды в неделю важно включать жирные сорта рыбы, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Также в качестве источников белка могут выступать мясо птицы без кожи, нежирное красное мясо, не чаще двух раз в неделю, нежирная рыба, фасоль, чечевица, горох, нут", — пояснила Рау. Несмотря на распространенное мнение о бесполезности молочных продуктов пониженной жирности, именно на них стоит обратить внимание после наступления менопаузы, отметила диетолог. "Ежедневное употребление трех порций молочных продуктов обеспечивает организм женщины суточной нормой кальция, профилактируя разрежение костной ткани. Одна порция молочных — это один стакан нежирного кефира, один стандартный ломтик сыра, 50 граммов нежирного пятипроцентного творога, 130 граммов натурального йогурта", — добавила она.

https://ria.ru/20241110/dietolog-1982889231.html

https://ria.ru/20241103/ratsion-1981639584.html

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общество, здоровье, продукты, диетолог