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В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона

В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона - РИА Новости, 17.11.2024

В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона

Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:17

2024-11-17T10:17

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Родители детенышей — довольно зрелая пара. Несколько лет у них не было потомства. В этом году в начале июня самка отложила кладку яиц, зоологи поместили их в инкубатор. Спустя три месяца оттуда вылупились змеята", — говорится в публикации. Пол змеенышей пока не известен, зоологи узнают его после первой линьки.Аметистовые питоны обитают в Австралии, Новой Гвинее и на прилегающих островах. Это самая крупная змея региона, занесенная в Международную Красную книгу, — в длину она может достигать шести метров. Аметистовые питоны не ядовиты. Во взрослом возрасте их чешуйчатая кожа имеет песочный цвет с темными полосами синеватого оттенка.

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москва, московский зоопарк, общество