Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:17 17.11.2024 (обновлено: 14:59 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/detenyshi-1984229335.html
В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона
В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона - РИА Новости, 17.11.2024
В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона
Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:17
2024-11-17T14:59
хорошие новости
москва
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984228871_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_9ef2b99608cf841f3decf1c3b689cb05.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Родители детенышей — довольно зрелая пара. Несколько лет у них не было потомства. В этом году в начале июня самка отложила кладку яиц, зоологи поместили их в инкубатор. Спустя три месяца оттуда вылупились змеята", — говорится в публикации. Пол змеенышей пока не известен, зоологи узнают его после первой линьки.Аметистовые питоны обитают в Австралии, Новой Гвинее и на прилегающих островах. Это самая крупная змея региона, занесенная в Международную Красную книгу, — в длину она может достигать шести метров. Аметистовые питоны не ядовиты. Во взрослом возрасте их чешуйчатая кожа имеет песочный цвет с темными полосами синеватого оттенка.
https://ria.ru/20241114/zoopark-1983779040.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984228871_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_eb44c8a24fdd8d4d1c1e00654f5b60e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона

В Московском зоопарке появились на свет шесть детенышей аметистового питона

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыДетеныш аметистового питона в Московском зоопарке
Детеныш аметистового питона в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Детеныш аметистового питона в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Родители детенышей — довольно зрелая пара. Несколько лет у них не было потомства. В этом году в начале июня самка отложила кладку яиц, зоологи поместили их в инкубатор. Спустя три месяца оттуда вылупились змеята", — говорится в публикации.
Пол змеенышей пока не известен, зоологи узнают его после первой линьки.
Аметистовые питоны обитают в Австралии, Новой Гвинее и на прилегающих островах. Это самая крупная змея региона, занесенная в Международную Красную книгу, — в длину она может достигать шести метров. Аметистовые питоны не ядовиты. Во взрослом возрасте их чешуйчатая кожа имеет песочный цвет с темными полосами синеватого оттенка.
В Ленинградском зоопарке у бурых капуцинов родился малыш - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов
14 ноября, 16:47
 
Хорошие новостиМоскваМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала