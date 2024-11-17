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Падение БПЛА в Ижевске не повлияло на работу города, заявил мэр
Падение БПЛА в Ижевске не повлияло на работу города, заявил мэр - РИА Новости, 17.11.2024
Падение БПЛА в Ижевске не повлияло на работу города, заявил мэр
Падение беспилотника в Ижевске не повлияло на работу систем городского хозяйства, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:59
2024-11-17T07:59
2024-11-17T08:00
ижевск
происшествия
александр бречалов
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УФА, 17 ноя - РИА Новости. Падение беспилотника в Ижевске не повлияло на работу систем городского хозяйства, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.В минздраве региона сообщали, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован."Утренний инцидент с беспилотником не повлиял на работу систем городского хозяйства. Объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт работают штатно, движение по городским магистралям организовано как обычно",- приводит мэрия Ижевска слова Чистякова в своем Telegram-канале.Глава городской администрации добавил, что оперативные службы слаженно и оперативно делают свою работу. "За что им огромное спасибо. Наша с вами основная задача сейчас - не поддаваться панике!", - сказал Чистяков.
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ижевск, происшествия, александр бречалов
Ижевск, Происшествия, Александр Бречалов
Падение БПЛА в Ижевске не повлияло на работу города, заявил мэр
Падение БПЛА в Ижевске не повлияло на работу городского хозяйства
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Падение беспилотника в Ижевске не повлияло на работу систем городского хозяйства, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов
сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.
В минздраве региона сообщали, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.
"Утренний инцидент с беспилотником не повлиял на работу систем городского хозяйства. Объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт работают штатно, движение по городским магистралям организовано как обычно",- приводит мэрия Ижевска слова Чистякова в своем Telegram-канале.
Глава городской администрации добавил, что оперативные службы слаженно и оперативно делают свою работу. "За что им огромное спасибо. Наша с вами основная задача сейчас - не поддаваться панике!", - сказал Чистяков.