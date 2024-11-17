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Движение в Босфоре приостановили из-за поломки судна, шедшего из России - РИА Новости, 17.11.2024
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22:28 17.11.2024 (обновлено: 22:44 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/bosfor-1984293456.html
Движение в Босфоре приостановили из-за поломки судна, шедшего из России
Движение в Босфоре приостановили из-за поломки судна, шедшего из России - РИА Новости, 17.11.2024
Движение в Босфоре приостановили из-за поломки судна, шедшего из России
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило турецкое управление по... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:28
2024-11-17T22:44
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило турецкое управление по береговой охране. "Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х. Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.
https://ria.ru/20241010/stambul-1977352889.html
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в мире, россия, босфор
В мире, Россия, Босфор
Движение в Босфоре приостановили из-за поломки судна, шедшего из России

Движение судов в Босфоре приостановили из-за поломки танкера, шедшего из России

© iStock.com / AyakochunПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© iStock.com / Ayakochun
Пролив Босфор. Архивное фото
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило турецкое управление по береговой охране.
"Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х.
Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.
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