https://ria.ru/20241117/boets-1984241764.html

Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт

Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт - РИА Новости, 17.11.2024

Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт

Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:56

2024-11-17T12:56

2024-11-17T13:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984240649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0e92f3feb42bad93cc6b0b21a5a7e34.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 ноя — РИА Новости. Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери ноги. "Я был оператором "камикадзе". Я разведывал позицию — новую точку для взлета. К сожалению, она была заминирована хорошо. Ну, первое время был на костылях, на подколенном костыле, то есть руки были свободные. И пошел инструктором-инженером, потом, через два месяца, протез получил. <…> Ну и вообще стал в строй, вообще супер", — рассказал он журналистам. Боец уточнил, что всего он был ранен три раза и всегда возвращался на фронт. "Первое ранение еще было в ополчении — в Народной милиции ДНР в начале 2015 года, потом уже было второе в 2022 году, сейчас третье — в 2024-м. У русского сила духа безгранична. <…> Тут моя семья вторая, и то, что я возвращаюсь, — это мой выбор, это мой путь, это моя борьба", — пояснил Мираж. Отряд "Клуни" действует в Курской области, в районе Суджи. Операторы дронов активно ищут и уничтожают пехоту ВСУ в блиндажах и опорных пунктах.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 33 тысяч солдат, более 200 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html

https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939898212.html

россия

курская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оператор FPV-дронов о работе в лаборатории БПЛА Оператор FPV-дронов отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Мираж" вернулся на фронт через месяц после потери ноги. Сейчас он инженер-инструктор, работает в лаборатории БПЛА отряда на передовых позициях в Курской области, а также обучает прибывших добровольцев. 2024-11-17T12:56 true PT2M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность