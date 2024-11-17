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Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 17.11.2024 (обновлено: 13:19 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/boets-1984241764.html
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт - РИА Новости, 17.11.2024
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт
Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:56
2024-11-17T13:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 ноя — РИА Новости. Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери ноги. "Я был оператором "камикадзе". Я разведывал позицию — новую точку для взлета. К сожалению, она была заминирована хорошо. Ну, первое время был на костылях, на подколенном костыле, то есть руки были свободные. И пошел инструктором-инженером, потом, через два месяца, протез получил. &lt;…&gt; Ну и вообще стал в строй, вообще супер", — рассказал он журналистам. Боец уточнил, что всего он был ранен три раза и всегда возвращался на фронт. "Первое ранение еще было в ополчении — в Народной милиции ДНР в начале 2015 года, потом уже было второе в 2022 году, сейчас третье — в 2024-м. У русского сила духа безгранична. &lt;…&gt; Тут моя семья вторая, и то, что я возвращаюсь, — это мой выбор, это мой путь, это моя борьба", — пояснил Мираж. Отряд "Клуни" действует в Курской области, в районе Суджи. Операторы дронов активно ищут и уничтожают пехоту ВСУ в блиндажах и опорных пунктах.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 33 тысяч солдат, более 200 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html
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россия
курская область
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Оператор FPV-дронов о работе в лаборатории БПЛА
Оператор FPV-дронов отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Мираж" вернулся на фронт через месяц после потери ноги. Сейчас он инженер-инструктор, работает в лаборатории БПЛА отряда на передовых позициях в Курской области, а также обучает прибывших добровольцев.
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россия, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт

Оператор БПЛА с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери ноги

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 ноя — РИА Новости. Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери ноги.
"Я был оператором "камикадзе". Я разведывал позицию — новую точку для взлета. К сожалению, она была заминирована хорошо. Ну, первое время был на костылях, на подколенном костыле, то есть руки были свободные. И пошел инструктором-инженером, потом, через два месяца, протез получил. <…> Ну и вообще стал в строй, вообще супер", — рассказал он журналистам.
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Боец уточнил, что всего он был ранен три раза и всегда возвращался на фронт.
"Первое ранение еще было в ополчении — в Народной милиции ДНР в начале 2015 года, потом уже было второе в 2022 году, сейчас третье — в 2024-м. У русского сила духа безгранична. <…> Тут моя семья вторая, и то, что я возвращаюсь, — это мой выбор, это мой путь, это моя борьба", — пояснил Мираж.
Отряд "Клуни" действует в Курской области, в районе Суджи. Операторы дронов активно ищут и уничтожают пехоту ВСУ в блиндажах и опорных пунктах.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 33 тысяч солдат, более 200 танков и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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