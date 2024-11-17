https://ria.ru/20241117/boets-1984241764.html
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт - РИА Новости, 17.11.2024
Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт
Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:56
2024-11-17T12:56
2024-11-17T13:19
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 ноя — РИА Новости. Оператор беспилотников отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери ноги. "Я был оператором "камикадзе". Я разведывал позицию — новую точку для взлета. К сожалению, она была заминирована хорошо. Ну, первое время был на костылях, на подколенном костыле, то есть руки были свободные. И пошел инструктором-инженером, потом, через два месяца, протез получил. <…> Ну и вообще стал в строй, вообще супер", — рассказал он журналистам. Боец уточнил, что всего он был ранен три раза и всегда возвращался на фронт. "Первое ранение еще было в ополчении — в Народной милиции ДНР в начале 2015 года, потом уже было второе в 2022 году, сейчас третье — в 2024-м. У русского сила духа безгранична. <…> Тут моя семья вторая, и то, что я возвращаюсь, — это мой выбор, это мой путь, это моя борьба", — пояснил Мираж. Отряд "Клуни" действует в Курской области, в районе Суджи. Операторы дронов активно ищут и уничтожают пехоту ВСУ в блиндажах и опорных пунктах.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 33 тысяч солдат, более 200 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939898212.html
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Оператор FPV-дронов о работе в лаборатории БПЛА
Оператор FPV-дронов отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Мираж" вернулся на фронт через месяц после потери ноги. Сейчас он инженер-инструктор, работает в лаборатории БПЛА отряда на передовых позициях в Курской области, а также обучает прибывших добровольцев.
2024-11-17T12:56
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Потерявший ногу оператор дрона-камикадзе рассказал о возвращении на фронт
Оператор БПЛА с позывным Мираж вернулся на фронт через месяц после потери ноги