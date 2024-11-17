https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html

Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае

Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае - РИА Новости, 17.11.2024

Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае

"Королева марафонов" Елена Блиновская, признанная в России банкротом, владеет элитной недвижимостью в нескольких новейших и востребованных районах Дубая,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:06

2024-11-17T09:06

2024-11-17T09:06

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елена блиновская

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, признанная в России банкротом, владеет элитной недвижимостью в нескольких новейших и востребованных районах Дубая, следует из регистрационных документов эмирата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее суд в Москве по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. В регистрационных документах содержатся сведения о том, что гражданка РФ Елена Блиновская, чьи фамилия, имя и дата рождения полностью совпадают с данными "королевы марафонов", имеет объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах: Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. Среди застроек в этих районах присутствуют как дома с квартирами и апартаментами, так и виллы, таунхаусы и пентхаусы. Кроме того, согласно документам, Блиновская владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе Marina Shores. Dubai Hills, согласно информации из открытых источников, популярен у эмигрантов. По данным сайта продаж недвижимости Дубая, стоимость апартаментов в районе начинается от $245 000 (более 24,4 миллиона рублей), а стоимость вилл начинается от $898 000(более 89,6 миллиона рублей) и достигает $8 000 000 (более 798 миллионов рублей). Madinat Jumeirah Living находится в нескольких минутах от одного из лучших пляжей Дубая. Сейчас в наличии, согласно одному из сайтов по продаже недвижимости, апартаменты с 2 спальнями стоимостью $1 377 000 (более 137,4 миллиона рублей). Nad Al Sheebа - расположен возле района Meydan City где, согласно открытым источникам, находится дворец шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Помимо этого, на территории района располагается знаменитый ипподром Meydan, где проводится главный конноспортивный турнир года Dubai World Cup. Недвижимость здесь включает в себя виллы, квартиры и апартаменты с обслуживанием. Согласно одному из сайтов по продаже недвижимости, средняя цена объектов составляет $818 962 (более 81,6 миллиона рублей). Жилой комплекс Marina Shores находится в востребованном прибрежном районе Dubai Marina. Это современное здание, по данным из открытых источников, включает апартаменты с 1–4 спальнями площадью 69–243 квадратных метров и лимитированную коллекцию пентхаусов с 5 спальнями площадью 758 "квадратов" с частным бассейном и просторной террасой. Стоимость объектов начинается от $408 392 (40,7 миллиона рублей) и достигает $1 973 895 (196,8 миллиона рублей). В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, дубай, россия, елена блиновская, происшествия