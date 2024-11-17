https://ria.ru/20241117/bezopasnost-1984249088.html

Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе

Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 17.11.2024

Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе

Президент Сирии Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Азизом Насирзаде вопросы обороны и безопасности в регионе и укрепление сотрудничества для борьбы с... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:29

2024-11-17T14:29

2024-11-17T14:29

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сирия

иран

башар асад

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Азизом Насирзаде вопросы обороны и безопасности в регионе и укрепление сотрудничества для борьбы с терроризмом, сообщила канцелярия сирийского лидера. "Президент Башар Асад принял министра обороны Исламской Республики Иран Азиза Насирзаде и сопровождающую его делегацию. Он обсудил с ним вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе, и укрепление сотрудничества между двумя странами для борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении канцелярии Асада. Согласно заявлению, Асад подчеркнул в ходе встречи, что искоренение терроризма является региональной и международной ответственностью.

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в мире, сирия, иран, башар асад