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Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 17.11.2024
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14:29 17.11.2024
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Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе
Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 17.11.2024
Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе
Президент Сирии Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Азизом Насирзаде вопросы обороны и безопасности в регионе и укрепление сотрудничества для борьбы с... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:29
2024-11-17T14:29
в мире
сирия
иран
башар асад
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Азизом Насирзаде вопросы обороны и безопасности в регионе и укрепление сотрудничества для борьбы с терроризмом, сообщила канцелярия сирийского лидера. "Президент Башар Асад принял министра обороны Исламской Республики Иран Азиза Насирзаде и сопровождающую его делегацию. Он обсудил с ним вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе, и укрепление сотрудничества между двумя странами для борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении канцелярии Асада. Согласно заявлению, Асад подчеркнул в ходе встречи, что искоренение терроризма является региональной и международной ответственностью.
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в мире, сирия, иран, башар асад
В мире, Сирия, Иран, Башар Асад
Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы безопасности в регионе

Асад обсудил с министром обороны Ирана вопросы обороны и безопасности в регионе

© РИА НовостиБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Азизом Насирзаде вопросы обороны и безопасности в регионе и укрепление сотрудничества для борьбы с терроризмом, сообщила канцелярия сирийского лидера.
"Президент Башар Асад принял министра обороны Исламской Республики Иран Азиза Насирзаде и сопровождающую его делегацию. Он обсудил с ним вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе, и укрепление сотрудничества между двумя странами для борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении канцелярии Асада.
Согласно заявлению, Асад подчеркнул в ходе встречи, что искоренение терроризма является региональной и международной ответственностью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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В миреСирияИранБашар Асад
 
 
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