https://ria.ru/20241117/bezopasnost-1984211563.html

Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран

Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран

Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:27

2024-11-17T05:27

2024-11-17T05:39

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сша

лима (город)

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Хотя всем странам необходимо защищать свою национальную безопасность, они не должны чрезмерно расширять это понятие, тем более использовать его как предлог для злонамеренных действий по сдерживанию других стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что "нельзя лишать китайский народ права на развитие и игнорировать его".

https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html

китай

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лима (город)

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в мире, китай, сша, лима (город), си цзиньпин, джо байден