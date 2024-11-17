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Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран
Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:27
2024-11-17T05:27
2024-11-17T05:39
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Хотя всем странам необходимо защищать свою национальную безопасность, они не должны чрезмерно расширять это понятие, тем более использовать его как предлог для злонамеренных действий по сдерживанию других стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что "нельзя лишать китайский народ права на развитие и игнорировать его".
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в мире, китай, сша, лима (город), си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Лима (город), Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран
Си Цзиньпин: безопасность нельзя использовать для сдерживания других стран