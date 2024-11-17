Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 17.11.2024 (обновлено: 05:39 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/bezopasnost-1984211563.html
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран
Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:27
2024-11-17T05:39
в мире
китай
сша
лима (город)
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Хотя всем странам необходимо защищать свою национальную безопасность, они не должны чрезмерно расширять это понятие, тем более использовать его как предлог для злонамеренных действий по сдерживанию других стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что "нельзя лишать китайский народ права на развитие и игнорировать его".
https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html
китай
сша
лима (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, лима (город), си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Лима (город), Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран

Си Цзиньпин: безопасность нельзя использовать для сдерживания других стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Понятие национальной безопасности нельзя использовать как предлог для сдерживания других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"Хотя всем странам необходимо защищать свою национальную безопасность, они не должны чрезмерно расширять это понятие, тем более использовать его как предлог для злонамеренных действий по сдерживанию других стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что "нельзя лишать китайский народ права на развитие и игнорировать его".
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
04:22
 
В миреКитайСШАЛима (город)Си ЦзиньпинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала