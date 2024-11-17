https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984268422.html

Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга"

Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга" - РИА Новости, 17.11.2024

Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга"

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения двух тяжелых дронов "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:52

2024-11-17T17:52

2024-11-17T17:52

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения двух тяжелых дронов "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в воздухе два украинских гексакоптера "Баба Яга" в зоне проведения спецоперации в Харьковской области.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

харьковская область

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Ольга Фомченкова

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Уничтожение двух дронов "Баба Яга" в Харьковской области Две «Бабы-Яги» уничтожены российскими FPV-дронами в воздухе. На кадрах объективного контроля зафиксированы попадания FPV-дронов группировки войск «Север» во вражеские гексакоптеры. 2024-11-17T17:52 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность