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Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга" - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984268422.html
Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга"
Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга" - РИА Новости, 17.11.2024
Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга"
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения двух тяжелых дронов "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:52
2024-11-17T17:52
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения двух тяжелых дронов "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в воздухе два украинских гексакоптера "Баба Яга" в зоне проведения спецоперации в Харьковской области.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
харьковская область
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Уничтожение двух дронов "Баба Яга" в Харьковской области
Две «Бабы-Яги» уничтожены российскими FPV-дронами в воздухе. На кадрах объективного контроля зафиксированы попадания FPV-дронов группировки войск «Север» во вражеские гексакоптеры.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало видео уничтожения двух украинских дронов "Баба Яга"

МО РФ показало уничтожение 2 тяжелых дронов ВСУ "Баба Яга" в Харьковской области

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения двух тяжелых дронов "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области.
На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в воздухе два украинских гексакоптера "Баба Яга" в зоне проведения спецоперации в Харьковской области.
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