https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984234512.html
Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника
Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.11.2024
Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника сбиты ночью на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:16
2024-11-17T11:16
2024-11-17T11:16
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты ночью на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. "Ночью на территории Орловской области сбиты два вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы, пострадавших и повреждений нет", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Безопасность
Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника
Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили два украинских беспилотника