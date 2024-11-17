https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984234512.html

Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника

Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.11.2024

Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника сбиты ночью на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:16

2024-11-17T11:16

2024-11-17T11:16

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

безопасность

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты ночью на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. "Ночью на территории Орловской области сбиты два вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы, пострадавших и повреждений нет", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, безопасность