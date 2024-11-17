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Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:55
2024-11-17T23:55
2024-11-17T23:55
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации. "(Победивший на выборах в США Дональд) Трамп получил явный мандат на прекращение войны на Украине. Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х. Он также задался вопросом, является ли целью Байдена передать Трампу "наихудшую возможную ситуацию". Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, atacms
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ATACMS
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS
Сакс: Байден разрешением бить ATACMS по РФ ведет украинский конфликт к эскалации