Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/bayden-1984298371.html
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:55
2024-11-17T23:55
в мире
сша
украина
россия
джо байден
вооруженные силы украины
atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации. "(Победивший на выборах в США Дональд) Трамп получил явный мандат на прекращение войны на Украине. Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х. Он также задался вопросом, является ли целью Байдена передать Трампу "наихудшую возможную ситуацию". Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_899e329da4ca7611a57bc8f29ab08212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, atacms
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ATACMS
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS

Сакс: Байден разрешением бить ATACMS по РФ ведет украинский конфликт к эскалации

© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации.
"(Победивший на выборах в США Дональд) Трамп получил явный мандат на прекращение войны на Украине. Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х.
Он также задался вопросом, является ли целью Байдена передать Трампу "наихудшую возможную ситуацию".
Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
Вчера, 21:23
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала