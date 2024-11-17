https://ria.ru/20241117/bayden-1984298371.html

Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS

Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024

Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T23:55

2024-11-17T23:55

2024-11-17T23:55

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден в последние месяцы пребывания в должности ведет украинский конфликт к эскалации. "(Победивший на выборах в США Дональд) Трамп получил явный мандат на прекращение войны на Украине. Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х. Он также задался вопросом, является ли целью Байдена передать Трампу "наихудшую возможную ситуацию". Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.

https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html

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