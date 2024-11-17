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Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
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23:49 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/bayden-1984297810.html
Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России
Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос сопровождающих его в Бразилии журналистов о решении одобрить удары дальнобойным американским оружием по... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:49
2024-11-17T23:49
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос сопровождающих его в Бразилии журналистов о решении одобрить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ, сообщил пресс-пул Белого дома. "Президент не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления", - говорится в сообщении. Пентагон и штаб избранного президента США Дональда Трампа пока никак не прокомментировали эти сведения. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, atacms, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, ATACMS, Вооруженные силы Украины
Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России

Байден проигнорировал вопрос прессы об ударах ATACMS вглубь России

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос сопровождающих его в Бразилии журналистов о решении одобрить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Президент не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления", - говорится в сообщении.
Пентагон и штаб избранного президента США Дональда Трампа пока никак не прокомментировали эти сведения.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
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В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденATACMSВооруженные силы Украины
 
 
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