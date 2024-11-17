https://ria.ru/20241117/aviabomby-1984268828.html

Над Курской областью сбили две авиабомбы

Над Курской областью сбили две авиабомбы - РИА Новости, 17.11.2024

Над Курской областью сбили две авиабомбы

Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:11

2024-11-17T17:11

2024-11-17T17:14

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)