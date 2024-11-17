https://ria.ru/20241117/ataka-1984245980.html

При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области погиб мирный житель

При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 17.11.2024

При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в селе Бирюч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:53

2024-11-17T13:53

2024-11-17T15:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в селе Бирюч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Бирюч Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. <...> Супруга погибшего находилась в той же машине, она жива, от медицинской помощи отказалась", — написал глава региона.По его словам, несмотря на то, что с 27 октября 2022 года в этом районе действует режим ЧС, некоторые жители отказались покидать дома и написали отказ от переселения."Оперативный штаб принимает решение о закрытии населенных пунктов только потому, что находиться там очень опасно", — пояснил Гладков.Он вновь призвал не посещать такие места и по возможности выехать оттуда. Власти готовы разместить каждую семью в ПВР и решить вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного, добавил губернатор. Как сообщил Гладков, за минувшие сутки ВСУ обстреляли область 57 снарядами и 36 дронами. Повреждения получили четырехквартирный дом, три частных домовладения, социальный объект, два предприятия и четыре транспортных средства.

https://ria.ru/20241110/oblast-1982900743.html

https://ria.ru/20241111/oblast-1982997862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины