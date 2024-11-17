При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области погиб мирный житель
Гладков: мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на авто в селе Бирюч
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в селе Бирюч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Бирюч Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. <...> Супруга погибшего находилась в той же машине, она жива, от медицинской помощи отказалась", — написал глава региона.
По его словам, несмотря на то, что с 27 октября 2022 года в этом районе действует режим ЧС, некоторые жители отказались покидать дома и написали отказ от переселения.
"Оперативный штаб принимает решение о закрытии населенных пунктов только потому, что находиться там очень опасно", — пояснил Гладков.
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Он вновь призвал не посещать такие места и по возможности выехать оттуда. Власти готовы разместить каждую семью в ПВР и решить вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного, добавил губернатор.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Как сообщил Гладков, за минувшие сутки ВСУ обстреляли область 57 снарядами и 36 дронами. Повреждения получили четырехквартирный дом, три частных домовладения, социальный объект, два предприятия и четыре транспортных средства.
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