https://ria.ru/20241117/artist-1984238606.html
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На" - РИА Новости, 17.11.2024
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:08
2024-11-17T12:08
2024-11-17T17:35
культура
россия
владимир левкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835858505_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fbdfe4ae321d2f7f4da37e0a1c1ef703.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash."Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы", — говорится в публикации.Отмечается, что с заболеванием артист боролся на протяжении более 20 лет.Позднее концертный директор Левкина Александр Зыкин сообщил РИА Новости, что причина смерти артиста пока не установлена, родственники ждут медицинское заключение.В воскресенье о смерти 57-летнего певца сообщила его жена в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835858505_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_87ad4836bf0c72024a35179ec8b358e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир левкин
Культура, Россия, Владимир Левкин
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"
Mash: бывший солист группы "На-На" Левкин боролся с онкологическим заболеванием
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash
.
«
"Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы", — говорится в публикации.
Отмечается, что с заболеванием артист боролся на протяжении более 20 лет.
Позднее концертный директор Левкина Александр Зыкин сообщил РИА Новости, что причина смерти артиста пока не установлена, родственники ждут медицинское заключение.
В воскресенье о смерти 57-летнего певца сообщила его жена в соцсети Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.