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СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"

СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На" - РИА Новости, 17.11.2024

СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:08

2024-11-17T12:08

2024-11-17T17:35

культура

россия

владимир левкин

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash."Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы", — говорится в публикации.Отмечается, что с заболеванием артист боролся на протяжении более 20 лет.Позднее концертный директор Левкина Александр Зыкин сообщил РИА Новости, что причина смерти артиста пока не установлена, родственники ждут медицинское заключение.В воскресенье о смерти 57-летнего певца сообщила его жена в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2024

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россия, владимир левкин