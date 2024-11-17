Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На" - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:08 17.11.2024 (обновлено: 17:35 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/artist-1984238606.html
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На" - РИА Новости, 17.11.2024
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:08
2024-11-17T17:35
культура
россия
владимир левкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835858505_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fbdfe4ae321d2f7f4da37e0a1c1ef703.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash."Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы", — говорится в публикации.Отмечается, что с заболеванием артист боролся на протяжении более 20 лет.Позднее концертный директор Левкина Александр Зыкин сообщил РИА Новости, что причина смерти артиста пока не установлена, родственники ждут медицинское заключение.В воскресенье о смерти 57-летнего певца сообщила его жена в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835858505_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_87ad4836bf0c72024a35179ec8b358e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир левкин
Культура, Россия, Владимир Левкин
СМИ назвали предварительную причину смерти экс-солиста группы "На-На"

Mash: бывший солист группы "На-На" Левкин боролся с онкологическим заболеванием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Владимир Левкин
Певец Владимир Левкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Владимир Левкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер из-за онкологического заболевания, сообщил Telegram-канал Mash.
«
"Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы", — говорится в публикации.
Отмечается, что с заболеванием артист боролся на протяжении более 20 лет.
Позднее концертный директор Левкина Александр Зыкин сообщил РИА Новости, что причина смерти артиста пока не установлена, родственники ждут медицинское заключение.
В воскресенье о смерти 57-летнего певца сообщила его жена в соцсети Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураРоссияВладимир Левкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала