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"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике - РИА Новости, 17.11.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:20 17.11.2024 (обновлено: 03:39 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/arktika-1984207511.html
"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике
"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике - РИА Новости, 17.11.2024
"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике
За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет британская газета... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T03:20
2024-11-17T03:39
наука
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет британская газета Independent со ссылкой на ученых."Ученые зафиксировали неожиданную активность в высоких широтах Арктики — северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере. &lt;...&gt; За последние пять лет магнитный полюс значительно замедлился до примерно 25 километров в год", — говорится в статье.Как рассказал изданию работник Британской геологической службы (БГИ) Уильям Браун, в XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах она резко ускорилась до 55 километров в год. Как отметил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail, скорость движения точки стабильно возрастала в XXI веке вплоть до 2019 года, когда началось ее резкое замедление."Мы никогда не наблюдали такого поведения (замедления. — Прим. ред.). Оно делает прогнозирование магнитного поля (Земли. — Прим. ред.) еще сложнее", — заявил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail.Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.Быстрое смещение магнитного полюса является проблемой для навигационных систем самого различного уровня — от систем управления движением кораблей в океанах до карт Google в бытовых смартфонах. Все они основаны на точной привязке к географическим координатам магнитного полюса, на который указывает стрелка любого компаса.
https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html
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в мире, великобритания, арктика, россия, канада, земля
Наука, В мире, Великобритания, Арктика, Россия, Канада, Земля
"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике

Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

© Fotolia / Petrovich12Магнитные полюса Земли
Магнитные полюса Земли - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Fotolia / Petrovich12
Магнитные полюса Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет британская газета Independent со ссылкой на ученых.
"Ученые зафиксировали неожиданную активность в высоких широтах Арктики — северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере. <...> За последние пять лет магнитный полюс значительно замедлился до примерно 25 километров в год", — говорится в статье.
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Как рассказал изданию работник Британской геологической службы (БГИ) Уильям Браун, в XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах она резко ускорилась до 55 километров в год. Как отметил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail, скорость движения точки стабильно возрастала в XXI веке вплоть до 2019 года, когда началось ее резкое замедление.
"Мы никогда не наблюдали такого поведения (замедления. — Прим. ред.). Оно делает прогнозирование магнитного поля (Земли. — Прим. ред.) еще сложнее", — заявил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail.
Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.
Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.
Быстрое смещение магнитного полюса является проблемой для навигационных систем самого различного уровня — от систем управления движением кораблей в океанах до карт Google в бытовых смартфонах. Все они основаны на точной привязке к географическим координатам магнитного полюса, на который указывает стрелка любого компаса.
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