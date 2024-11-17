https://ria.ru/20241117/arktika-1984207511.html

"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике

"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике - РИА Новости, 17.11.2024

"В сторону России". В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет британская газета... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T03:20

2024-11-17T03:20

2024-11-17T03:39

наука

в мире

великобритания

арктика

россия

канада

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148095/67/1480956767_69:0:4524:2506_1920x0_80_0_0_081bdf8a3249fd72ec7499de84e36775.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет британская газета Independent со ссылкой на ученых."Ученые зафиксировали неожиданную активность в высоких широтах Арктики — северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере. <...> За последние пять лет магнитный полюс значительно замедлился до примерно 25 километров в год", — говорится в статье.Как рассказал изданию работник Британской геологической службы (БГИ) Уильям Браун, в XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах она резко ускорилась до 55 километров в год. Как отметил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail, скорость движения точки стабильно возрастала в XXI веке вплоть до 2019 года, когда началось ее резкое замедление."Мы никогда не наблюдали такого поведения (замедления. — Прим. ред.). Оно делает прогнозирование магнитного поля (Земли. — Прим. ред.) еще сложнее", — заявил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail.Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.Быстрое смещение магнитного полюса является проблемой для навигационных систем самого различного уровня — от систем управления движением кораблей в океанах до карт Google в бытовых смартфонах. Все они основаны на точной привязке к географическим координатам магнитного полюса, на который указывает стрелка любого компаса.

https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

https://ria.ru/20241014/nauka-1977539768.html

великобритания

арктика

россия

канада

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, арктика, россия, канада, земля