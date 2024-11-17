https://ria.ru/20241117/afganistan-1984283154.html

Мир в Афганистане отвечает интересам всех, заявил замглавы МИД Станекзай

Мир в Афганистане отвечает интересам всех, заявил замглавы МИД Станекзай - РИА Новости, 17.11.2024

Мир в Афганистане отвечает интересам всех, заявил замглавы МИД Станекзай

Мир в Афганистане отвечает интересам всех стран, заявил в воскресенье замглавы МИД Шир Мохаммад Аббас Станекзай, выступая перед представителями общественности и РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:00

2024-11-17T20:00

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мир в Афганистане отвечает интересам всех стран, заявил в воскресенье замглавы МИД Шир Мохаммад Аббас Станекзай, выступая перед представителями общественности и журналистами в Кабуле. "Нынешняя ситуация в Афганистане требует от них позитивного подхода и конструктивной роли, поскольку стабильный, жизнестойкий и мирный Афганистан отвечает как их интересам, так и нашим", - цитирует слова дипломата новостной портал телеканала Tolo. Станекзай призвал международное сообщество и глобальные организации всесторонне сотрудничать с временным правительством Афганистана на основе соглашений, достигнутых в Дохе. Он подчеркнул, что Исламский эмират проводит в отношениях с другими государствами политику, ориентированную в первую очередь на экономику. Замминистра иностранных дел призвал страны мира оказывать помощь Афганистану в различных областях, включая политику, экономику и сельское хозяйство. Он также обратился к афганским гражданам, проживающим за границей, с призывом вернуться в страну и внести вклад в ее восстановление. "Обращаясь ко всем афганцам, живущим за пределами страны, которые являются профессионалами, - врачам, инженерам и специалистам в области сельского хозяйства - я призываю вас вернуться на родину и работать здесь, поскольку вы нужны стране", - сказал он.

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в мире, афганистан, кабул (город), доха