https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984293895.html

Абхазская оппозиция предложила президенту компромисс

Абхазская оппозиция предложила президенту компромисс - РИА Новости, 17.11.2024

Абхазская оппозиция предложила президенту компромисс

В Абхазии митингующие согласятся назначить исполняющим обязанности главы республики нынешнего вице-президента при условии, что пост премьер-министра займет... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T22:40

2024-11-17T22:40

2024-11-17T23:43

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адгур ардзинба

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. В Абхазии митингующие согласятся назначить исполняющим обязанности главы республики нынешнего вице-президента при условии, что пост премьер-министра займет кандидат от оппозиции, заявил протестный лидер, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба."Впереди выборы. Я так понял, что сам (президент Абхазии Аслан. — Прим. ред.) Бжания намеревается в них участвовать. Даже если он не будет участвовать, кто-то, представитель команды власти, наверняка захочет участвовать. Если мы принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, то тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьера назначается человек от нас, компромиссная личность", — сказал он.Кроме того, после жестких задержаний протестующих оппозиция требует, чтобы все силовики на руководящих позициях покинули свои посты, добавил Ардзинба.Ранее в воскресенье Бжания заявил, что может уступить власть только путем волеизъявления жителей республики через выборы, но отдавать ее оппозиции в обход этой процедуры он не собирается.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. Но те отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку президента.

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Абхазская оппозиция спиливает остатки металлического забора у здания парламента Абхазская оппозиция спиливает остатки металлического забора у здания парламента. Территория вокруг комплекса по-прежнему окружена людьми. 2024-11-17T22:40 true PT0M17S

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, адгур ардзинба, протесты в абхазии — 2024