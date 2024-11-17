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Бжания продолжает руководить Абхазией, заявили в МИД республики

Бжания продолжает руководить Абхазией, заявили в МИД республики - РИА Новости, 17.11.2024

Бжания продолжает руководить Абхазией, заявили в МИД республики

Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной, говорится в заявлении МИД Абхазии. РИА Новости, 17.11.2024

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной, говорится в заявлении МИД Абхазии. "Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", - говорится в заявлении абхазского министерства.

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