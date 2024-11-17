https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984286645.html

МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота

МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота - РИА Новости, 17.11.2024

МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота

Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником -... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T21:02

2024-11-17T21:02

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в мире

абхазия

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией, говорится в официальном заявлении МИД Абхазии."Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984264666.html

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024