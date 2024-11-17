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МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота - РИА Новости, 17.11.2024
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21:02 17.11.2024 (обновлено: 21:09 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984286645.html
МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота
МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота - РИА Новости, 17.11.2024
МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота
Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником -... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:02
2024-11-17T21:09
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией, говорится в официальном заявлении МИД Абхазии."Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота

МИД Абхазии: попытка госпереворота негативно влияет на отношения с союзной РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией, говорится в официальном заявлении МИД Абхазии.
"Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
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В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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