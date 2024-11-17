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В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка" - РИА Новости, 17.11.2024
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20:31 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984284858.html
В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка"
В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка" - РИА Новости, 17.11.2024
В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка"
В Абхазии нет антироссийских настроений, рассказал РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который прибыл из Донецка в Сухум утром РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:31
2024-11-17T20:31
в мире
абхазия
россия
сухум
ахра авидзба
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В Абхазии нет антироссийских настроений, рассказал РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который прибыл из Донецка в Сухум утром 17 ноября. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, антироссийскими. "В Абхазии нет антироссийских настроений, не может быть, мы говорим на русском языке, расплачиваемся российским рублем, документооборот у нас на русском языке, оппозиция обращается к власти на русском языке, мы защищаем Россию и Русский мир на Донбассе", - рассказал Авидзба РИА Новости. Он сообщил, что приехал в Сухум, когда увидел, что часть народа выражает недоверие власти. По словам Авидзбы, это внутриполитические процессы, а все политические силы Абхазии благодарны России и с уважением помнят, что именно РФ помогла Абхазии обрести государственность. "Обвинения в антироссийской позиции какой-то части абхазского общества не имеют под собой никакой почвы. Абхазия благодарна за ту суверенность, что нам Россия помогла сохранить", - подчеркнул Авидзба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но ратификацию отложили из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Бжания согласился уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, ахра авидзба, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Ахра Авидзба, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка"

Комбриг "Пятнашки" Авидзба: в Абхазии нет антироссийских настроений

© РИА Новости / Илья ПиталевКомандир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба (Абхаз)
Командир интернациональной бригады Пятнашка Ахра Авидзба (Абхаз) - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба (Абхаз). Архивное фото
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В Абхазии нет антироссийских настроений, рассказал РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который прибыл из Донецка в Сухум утром 17 ноября.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, антироссийскими.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"В Абхазии нет антироссийских настроений, не может быть, мы говорим на русском языке, расплачиваемся российским рублем, документооборот у нас на русском языке, оппозиция обращается к власти на русском языке, мы защищаем Россию и Русский мир на Донбассе", - рассказал Авидзба РИА Новости.
Он сообщил, что приехал в Сухум, когда увидел, что часть народа выражает недоверие власти. По словам Авидзбы, это внутриполитические процессы, а все политические силы Абхазии благодарны России и с уважением помнят, что именно РФ помогла Абхазии обрести государственность.
"Обвинения в антироссийской позиции какой-то части абхазского общества не имеют под собой никакой почвы. Абхазия благодарна за ту суверенность, что нам Россия помогла сохранить", - подчеркнул Авидзба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но ратификацию отложили из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Бжания согласился уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
 
В миреАбхазияРоссияСухумАхра АвидзбаАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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