https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984284858.html

В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка"

В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка" - РИА Новости, 17.11.2024

В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка"

В Абхазии нет антироссийских настроений, рассказал РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который прибыл из Донецка в Сухум утром РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:31

2024-11-17T20:31

2024-11-17T20:31

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аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В Абхазии нет антироссийских настроений, рассказал РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который прибыл из Донецка в Сухум утром 17 ноября. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, антироссийскими. "В Абхазии нет антироссийских настроений, не может быть, мы говорим на русском языке, расплачиваемся российским рублем, документооборот у нас на русском языке, оппозиция обращается к власти на русском языке, мы защищаем Россию и Русский мир на Донбассе", - рассказал Авидзба РИА Новости. Он сообщил, что приехал в Сухум, когда увидел, что часть народа выражает недоверие власти. По словам Авидзбы, это внутриполитические процессы, а все политические силы Абхазии благодарны России и с уважением помнят, что именно РФ помогла Абхазии обрести государственность. "Обвинения в антироссийской позиции какой-то части абхазского общества не имеют под собой никакой почвы. Абхазия благодарна за ту суверенность, что нам Россия помогла сохранить", - подчеркнул Авидзба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но ратификацию отложили из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Бжания согласился уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, ахра авидзба, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024