В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил командир бригады "Пятнашка"

СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В Абхазии нет антироссийских настроений, рассказал РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который прибыл из Донецка в Сухум утром 17 ноября. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, антироссийскими. "В Абхазии нет антироссийских настроений, не может быть, мы говорим на русском языке, расплачиваемся российским рублем, документооборот у нас на русском языке, оппозиция обращается к власти на русском языке, мы защищаем Россию и Русский мир на Донбассе", - рассказал Авидзба РИА Новости. Он сообщил, что приехал в Сухум, когда увидел, что часть народа выражает недоверие власти. По словам Авидзбы, это внутриполитические процессы, а все политические силы Абхазии благодарны России и с уважением помнят, что именно РФ помогла Абхазии обрести государственность. "Обвинения в антироссийской позиции какой-то части абхазского общества не имеют под собой никакой почвы. Абхазия благодарна за ту суверенность, что нам Россия помогла сохранить", - подчеркнул Авидзба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но ратификацию отложили из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Бжания согласился уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
"В Абхазии нет антироссийских настроений, не может быть, мы говорим на русском языке, расплачиваемся российским рублем, документооборот у нас на русском языке, оппозиция обращается к власти на русском языке, мы защищаем Россию и Русский мир на Донбассе", - рассказал Авидзба РИА Новости.
Он сообщил, что приехал в Сухум, когда увидел, что часть народа выражает недоверие власти. По словам Авидзбы, это внутриполитические процессы, а все политические силы Абхазии благодарны России и с уважением помнят, что именно РФ помогла Абхазии обрести государственность.
"Обвинения в антироссийской позиции какой-то части абхазского общества не имеют под собой никакой почвы. Абхазия благодарна за ту суверенность, что нам Россия помогла сохранить", - подчеркнул Авидзба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но ратификацию отложили из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Бжания согласился уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
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