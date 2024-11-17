https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984283308.html

Президент Абхазии назвал действия протестующих антироссийскими

Президент Абхазии назвал действия протестующих антироссийскими - РИА Новости, 17.11.2024

Президент Абхазии назвал действия протестующих антироссийскими

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал антироссийскими действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, об этом он заявил телеканалу RT. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:02

2024-11-17T20:02

2024-11-17T21:06

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СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал антироссийскими действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, об этом он заявил телеканалу RT."Демонстранты выступают против принятия инвестиционного соглашения между республикой и Россией, их действия носят антироссийский характер", — сказал глава государства. В этом же интервью Бжания отметил, что может уступить власть только путем волеизъявления жителей республики.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. Но те отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку президента.

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984257799.html

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в мире, абхазия, сухум, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024