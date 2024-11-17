https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984279622.html

Представительство Абхазии в Турции призвало оппозицию прекратить беспорядки

Представительство Абхазии в Турции призвало оппозицию прекратить беспорядки - РИА Новости, 17.11.2024

Представительство Абхазии в Турции призвало оппозицию прекратить беспорядки

Представительство Абхазии в Турции призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, сообщает инфоцентр президента Абхазии. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:18

2024-11-17T19:18

2024-11-17T19:18

в мире

абхазия

турция

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984086570_0:2:1275:719_1920x0_80_0_0_8b2ca9525eae5c9b7acfff2a3bf2bb6f.png

СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Представительство Абхазии в Турции призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, сообщает инфоцентр президента Абхазии. "Полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике выражает обеспокоенность в связи со сложившейся политической ситуацией в Республике Абхазия и призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, направленных на дестабилизацию политической ситуации в стране", - заявил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба инфоцентру президента. Авидзба также отметил, что за последние дни в полпредство поступают многочисленные обращения представителей диаспоры, которые выражают надежду на скорейшее решение сложившейся ситуации в конституционном ключе. "Любые попытки изменения власти должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства и с учётом воли народа, выраженной на свободных и справедливых выборах", - подчеркнул полпред.

абхазия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, турция, протесты в абхазии — 2024