Представительство Абхазии в Турции призвало оппозицию прекратить беспорядки

СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Представительство Абхазии в Турции призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, сообщает инфоцентр президента Абхазии. "Полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике выражает обеспокоенность в связи со сложившейся политической ситуацией в Республике Абхазия и призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, направленных на дестабилизацию политической ситуации в стране", - заявил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба инфоцентру президента. Авидзба также отметил, что за последние дни в полпредство поступают многочисленные обращения представителей диаспоры, которые выражают надежду на скорейшее решение сложившейся ситуации в конституционном ключе. "Любые попытки изменения власти должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства и с учётом воли народа, выраженной на свободных и справедливых выборах", - подчеркнул полпред.
СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Представительство Абхазии в Турции призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, сообщает инфоцентр президента Абхазии.
"Полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике выражает обеспокоенность в связи со сложившейся политической ситуацией в Республике Абхазия и призывает оппозиционные силы к немедленному прекращению незаконных действий, направленных на дестабилизацию политической ситуации в стране", - заявил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба инфоцентру президента.
Авидзба также отметил, что за последние дни в полпредство поступают многочисленные обращения представителей диаспоры, которые выражают надежду на скорейшее решение сложившейся ситуации в конституционном ключе.
"Любые попытки изменения власти должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства и с учётом воли народа, выраженной на свободных и справедливых выборах", - подчеркнул полпред.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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