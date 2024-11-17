https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984264666.html

Президент Абхазии предупредил оппозицию, что не станет отдавать власть

Президент Абхазии предупредил оппозицию, что не станет отдавать власть - РИА Новости, 17.11.2024

Президент Абхазии предупредил оппозицию, что не станет отдавать власть

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью RT отказался уходить в отставку. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:30

2024-11-17T16:30

2024-11-17T18:01

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аслан бжания

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протесты в абхазии — 2024

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью RT отказался уходить в отставку."Никто власть отдавать не будет", — подчеркнул он.По словам президента, он может уступить власть только путем волеизъявления жителей республики."Я же готов свои полномочия досрочно сложить. Никаких проблем, остается второе лицо государства, идем на выборы. Какой еще может быть тут диалог?" — сказал он.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция опасается, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что спровоцирует рост цен на жилье и создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собрались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, пострадали 14 человек.Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984230467.html

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984244827.html

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абхазия, аслан бжания, россия, в мире, протесты в абхазии — 2024