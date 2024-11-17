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В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности - РИА Новости, 17.11.2024
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15:47 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984257799.html
В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности
В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности - РИА Новости, 17.11.2024
В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности
В отсутствии консенсуса с властями понадобится новый состав кабмина Абхазии, у абхазской оппозиции есть кандидаты на должности премьера и и. о. президента до... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:47
2024-11-17T15:47
в мире
абхазия
протесты в абхазии — 2024
сухум
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В отсутствии консенсуса с властями понадобится новый состав кабмина Абхазии, у абхазской оппозиции есть кандидаты на должности премьера и и. о. президента до новых выборов, рассказал РИА Новости Темур Гулия, председатель организации ветеранов грузино-абхазской войны "АРУАА". "У нас есть много толковых министров. Это и министр финансов Владимир Делба, и глава МЧС Лев Квициния, председатель таможенного комитета Отар Хеция, глава Минтруда Руслан Аджба. С ними мы можем организовать временное правительство, которое сможет контролировать работу всех государственных механизмов", - рассказал Гулия РИА Новостям. Временное правительство, по словам оппозиционера, понадобится в случае невыполнения требований об отставке президента. "Если в ближайшее время мы не придем с властью к консенсусу, необходимо будет формировать новый состав исполнительной системы власти, чтобы не допустить коллапса", - сказал Гулия агентству.
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, сухум
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, Сухум
В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности

Представитель оппозиции в Абхазии назвал возможные кандидатуры в правительство

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В отсутствии консенсуса с властями понадобится новый состав кабмина Абхазии, у абхазской оппозиции есть кандидаты на должности премьера и и. о. президента до новых выборов, рассказал РИА Новости Темур Гулия, председатель организации ветеранов грузино-абхазской войны "АРУАА".
"У нас есть много толковых министров. Это и министр финансов Владимир Делба, и глава МЧС Лев Квициния, председатель таможенного комитета Отар Хеция, глава Минтруда Руслан Аджба. С ними мы можем организовать временное правительство, которое сможет контролировать работу всех государственных механизмов", - рассказал Гулия РИА Новостям.
Временное правительство, по словам оппозиционера, понадобится в случае невыполнения требований об отставке президента.
"Если в ближайшее время мы не придем с властью к консенсусу, необходимо будет формировать новый состав исполнительной системы власти, чтобы не допустить коллапса", - сказал Гулия агентству.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024Сухум
 
 
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