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В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности

В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности - РИА Новости, 17.11.2024

В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности

В отсутствии консенсуса с властями понадобится новый состав кабмина Абхазии, у абхазской оппозиции есть кандидаты на должности премьера и и. о. президента до... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:47

2024-11-17T15:47

2024-11-17T15:47

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. В отсутствии консенсуса с властями понадобится новый состав кабмина Абхазии, у абхазской оппозиции есть кандидаты на должности премьера и и. о. президента до новых выборов, рассказал РИА Новости Темур Гулия, председатель организации ветеранов грузино-абхазской войны "АРУАА". "У нас есть много толковых министров. Это и министр финансов Владимир Делба, и глава МЧС Лев Квициния, председатель таможенного комитета Отар Хеция, глава Минтруда Руслан Аджба. С ними мы можем организовать временное правительство, которое сможет контролировать работу всех государственных механизмов", - рассказал Гулия РИА Новостям. Временное правительство, по словам оппозиционера, понадобится в случае невыполнения требований об отставке президента. "Если в ближайшее время мы не придем с властью к консенсусу, необходимо будет формировать новый состав исполнительной системы власти, чтобы не допустить коллапса", - сказал Гулия агентству.

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, сухум