В абхазской оппозиции назвали кандидатов на руководящие должности

Представитель оппозиции в Абхазии назвал возможные кандидатуры в правительство
В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.
Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.
В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.
Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.
Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.
Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.
Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.
Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.
Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.
Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.
Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.
Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.
Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.
В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.
Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.
Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.
Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.
Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.
Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.