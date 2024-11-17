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Президент Абхазии предупредил о перебоях с электричеством из-за кризиса

Президент Абхазии предупредил о перебоях с электричеством из-за кризиса - РИА Новости, 17.11.2024

Президент Абхазии предупредил о перебоях с электричеством из-за кризиса

Перебои с электричеством в Абхазии могут усугубиться из-за политического кризиса, заявил президент Абхазии Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:31

2024-11-17T15:31

2024-11-17T15:31

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СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Перебои с электричеством в Абхазии могут усугубиться из-за политического кризиса, заявил президент Абхазии Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс. "В ближайшее время из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, население может остаться без электричества", - сказал Бажния. График веерных отключений по четыре часа в сутки может измениться уже в понедельник, говорит президент Абхазии. "У нас сегодня электричество отключается на 4 часа. Мы выдерживаем этот график. Завтра в этих условиях выдержать график будет очень сложно. Поэтому еще раз прошу вас не поддаваться на провокации", - сказал Бжания. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024