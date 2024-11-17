https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984253845.html

Абхазская оппозиция сделала новое заявление

Абхазская оппозиция сделала новое заявление - РИА Новости, 17.11.2024

Абхазская оппозиция сделала новое заявление

Протестующие не покинут правительственный комплекс абхазских властей до того, пока президент страны Аслан Бжания не уйдет в отставку, заявил протестный лидер,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:18

2024-11-17T15:18

2024-11-17T18:05

в мире

абхазия

протесты в абхазии — 2024

адгур ардзинба

сухум

аслан бжания

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Протестующие не покинут правительственный комплекс абхазских властей до того, пока президент страны Аслан Бжания не уйдет в отставку, заявил протестный лидер, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба."Наши требования неизменны. Аслан Бжания должен уйти в отставку", - сказал Ардзинба на ступеньках администрации президента.Он подчеркнул, что нынешний президент Абхазии настаивает на том, чтобы протестующие покинули правительственный комплекс, а сам Бжания мог его занять."Мы должны ему на слово поверить, что он здесь подпишет заявление (об отставке - ред.), и потом состоятся досрочные выборы. В это, я думаю, никто из нас не поверит, и мы ему предлагаем следующее… Там, где он находится, он имеет возможность подписать заявление о своей отставке. Вот это требование пока выполнено не будет, мы все отсюда не уйдем", - заключил оппозиционер.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

абхазия

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Абхазская оппозиция спиливает остатки металлического забора у здания парламента Абхазская оппозиция спиливает остатки металлического забора у здания парламента. Территория вокруг комплекса по-прежнему окружена людьми. 2024-11-17T15:18 true PT0M17S

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, адгур ардзинба, сухум, аслан бжания