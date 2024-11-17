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Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности - РИА Новости, 17.11.2024
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15:07 17.11.2024 (обновлено: 16:04 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984252461.html
Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности
Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности - РИА Новости, 17.11.2024
Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности
Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии, ответил оппозиционер Адгур Ардзинба в форме обращения на заявление президента Грузии Саломе... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:07
2024-11-17T16:04
в мире
абхазия
грузия
россия
адгур ардзинба
саломе зурабишвили
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии, ответил оппозиционер Адгур Ардзинба в форме обращения на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики. "Абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует", - заявил Ардзинба в своем обращении.Он напомнил президенту Грузии, что Республика Абхазия – свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы. "Народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях нашей Конституции, согласно которой Республика Абхазия – это суверенное государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение", - заявил Ардзинба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
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в мире, абхазия, грузия, россия, адгур ардзинба, саломе зурабишвили, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Грузия, Россия, Адгур Ардзинба, Саломе Зурабишвили, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности

Ардзинба: абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиции Адгур Ардзинба выступает перед сторонниками у здания администрации президента Абхазии в Сухуме
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба выступает перед сторонниками у здания администрации президента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер оппозиции Адгур Ардзинба выступает перед сторонниками у здания администрации президента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии, ответил оппозиционер Адгур Ардзинба в форме обращения на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики.
"Абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует", - заявил Ардзинба в своем обращении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности
1 октября, 08:00
Он напомнил президенту Грузии, что Республика Абхазия – свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы.
"Народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях нашей Конституции, согласно которой Республика Абхазия – это суверенное государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение", - заявил Ардзинба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияГрузияРоссияАдгур АрдзинбаСаломе ЗурабишвилиАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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