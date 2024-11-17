https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984252461.html

Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности

Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности - РИА Новости, 17.11.2024

Абхазская оппозиция ответила на заявление президента Грузии о солидарности

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии, ответил оппозиционер Адгур Ардзинба в форме обращения на заявление президента Грузии Саломе... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:07

2024-11-17T15:07

2024-11-17T16:04

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адгур ардзинба

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аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии, ответил оппозиционер Адгур Ардзинба в форме обращения на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики. "Абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует", - заявил Ардзинба в своем обращении.Он напомнил президенту Грузии, что Республика Абхазия – свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы. "Народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях нашей Конституции, согласно которой Республика Абхазия – это суверенное государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение", - заявил Ардзинба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, грузия, россия, адгур ардзинба, саломе зурабишвили, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024