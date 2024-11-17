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Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота - РИА Новости, 17.11.2024
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13:38 17.11.2024 (обновлено: 14:13 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984244827.html
Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота
Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота - РИА Новости, 17.11.2024
Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота
Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Апсныпресс расценил действия оппозиции как попытку госпереворота и призвал население не поддаваться на провокации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:38
2024-11-17T14:13
в мире
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сухум
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Апсныпресс расценил действия оппозиции как попытку госпереворота и призвал население не поддаваться на провокации. "Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад", — сказал он.Глава государства обратился к гражданам и призвал их не принимать участия в незаконных и несанкционированных митингах. По его словам, выходом из кризиса могут стать президентские выборы. "Стороны постоянно ссылаются на мнение народа, говорят о том, что они имеют поддержку наших граждан. Истинным мерилом в таком вопросе являются выборы. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии", — заключил Бжания. Что происходит в АбхазииПротивостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота

Президент Абхазии Бжания призвал граждан не участвовать в незаконных митингах

© Фото : Администрация Президента Республики АбхазияПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Администрация Президента Республики Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Апсныпресс расценил действия оппозиции как попытку госпереворота и призвал население не поддаваться на провокации.
"Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад", — сказал он.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
Глава государства обратился к гражданам и призвал их не принимать участия в незаконных и несанкционированных митингах.
По его словам, выходом из кризиса могут стать президентские выборы.
"Стороны постоянно ссылаются на мнение народа, говорят о том, что они имеют поддержку наших граждан. Истинным мерилом в таком вопросе являются выборы. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии", — заключил Бжания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23

Что происходит в Абхазии

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияСухумАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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