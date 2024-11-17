Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота

СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Апсныпресс расценил действия оппозиции как попытку госпереворота и призвал население не поддаваться на провокации. "Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад", — сказал он.Глава государства обратился к гражданам и призвал их не принимать участия в незаконных и несанкционированных митингах. По его словам, выходом из кризиса могут стать президентские выборы. "Стороны постоянно ссылаются на мнение народа, говорят о том, что они имеют поддержку наших граждан. Истинным мерилом в таком вопросе являются выборы. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии", — заключил Бжания. Что происходит в АбхазииПротивостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Апсныпресс расценил действия оппозиции как попытку госпереворота и призвал население не поддаваться на провокации.
"Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад", — сказал он.
Глава государства обратился к гражданам и призвал их не принимать участия в незаконных и несанкционированных митингах.
По его словам, выходом из кризиса могут стать президентские выборы.
"Стороны постоянно ссылаются на мнение народа, говорят о том, что они имеют поддержку наших граждан. Истинным мерилом в таком вопросе являются выборы. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии", — заключил Бжания.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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